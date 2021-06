Paris Petit Bain Paris Marché de l’illustration Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le dimanche 18 juillet 2021

de 12h à 22h

gratuit

Le Petit Bain s’associe à SIXN pour vous proposer un grand bain d’art et de fraîcheur ! Pas question de s’ennuyer dans la touffeur estivale ce dimanche ! Le Grand Bain de l’illustratio Un grand marché d’art et d’illustration : grands formats, petits formats, objets et vêtements illustrés, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets ! Des ateliers créatifs gratuits pour petits et grands Une invitation au voyage avec le DJ set ensoleillé d’Aurelio Lost Grooves Ambiance grandes vacances garantie ! Avec : Calypsau

Olivia (Hoshanna)

Doriane Tchekhovitch

Lucile Chanteloup

Flore Avram (Les Chineries)

Hugo Devoux

Mélanie Boisseau

Emilie Nicolas

Coralie Moy

Camille Poli

Cécile Mirande-Broucas

Manon Combe

Elem Studio

Illu à la cool (Fanny Serrin)

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

