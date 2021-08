Marché de l’illustration impertinente n°4 Le Hasard Ludique, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 12h à 2h

Le dimanche 3 octobre 2021

de 12h à 20h

gratuit

Les 2 & 3 octobre prochains, le marché de l’illustration impertinente revient pour une 4ème édition placée sous le signe de la tendresse et du rapprochement social.

À l’heure où l’on n’ose plus se toucher les uns·es les autres, comment faire renaître l’envie ? Après des mois éprouvants qui ont mis à mal notre faculté à nous connecter, retrouvons ensemble les chemins du désir ! On vous propose de sortir des sentiers battus pour explorer un érotisme libéré des normes de genre et de corps, aussi inclusif et libérateur que jouissif ! Quoi de mieux pour cela que de faire appel à de talentueux artistes inspirés ? Illustrations bien léchées, micro-édition chaloupée, tatouages fripons et autres animations frétillantes, venez stimuler votre imaginaire et votre système immunitaire !

Cette année on a confié la création du visuel officiel à l’artiste espagnol Dani Torrent, dont le travail est teinté d’homo-érotisme et de sensibilité.

PROGRAMME DES FESSETIVITÉS :

Artistes et collectifs : 30 illustrateurs.rices, plusieurs librairies et maison d’éditions érotiques

Illustrateurs·rices :

Anna Maria Riccobono ♦ Marie Boiseau ♦ Marie Casays ♦ Cépé ♦ Coucouaurelien ♦ Estine Coquerelle ♦ Louise de Crozals ♦ Hugo Devoucoux ♦ Juliacreative ♦ Esther Lalanne ♦ Lazare Lazarus ♦ Johanne Licard ♦ Suzie Q ♦ Dani Torrent et d’autres bientôt annoncés·es

Éditions :

Jouissance Club ♦ La Bibliothéqueer

Tattoo et piercing à venir

Moulages intimes : ateliers de moulages corporels auto géré

Bingo Discoquin : les pros de la bouliche reviennent au HL pour un bingo disco ET coquin !

& animations frétillantes annoncées soon soon

Entrée libre

l’événement est interdit aux – de 18 ans

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

https://www.facebook.com/events/1525975781068234/

Dani Torrent