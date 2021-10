Villiers-en-Lieu Gymnase Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Marche de l’horreur Gymnase Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villiers-en-Lieu

Marche de l’horreur Gymnase, 30 octobre 2021, Villiers-en-Lieu. Marche de l’horreur

Gymnase, le samedi 30 octobre à 18:30

Frissonnez avec la Marche de l’Horreur à Villiers en lieu . Surpassez vos peurs pour Halloween et parcourez 5km dans le noir. Il se peut que vous croisiez des clowns tueurs ou des sorcières… Rendez-vous samedi 30 octobre 2021 à la tombée de la nuit pour participer à la Marche de l’Horreur à Villiers en lieu . Un parcours de 5 km dans le noir pour frisonner et surpasser ses peurs ! Soyez courageux ! Sur un parcours d’environs 5 kms, intégralement dans le noir, venez surpasser vos peurs et empreintez le chemins des clowns tueurs, les malédictions des sorcières de Salem, la fôret interdite. Mais attention, Thomas Hewitt n’est jamais très loin et n’attend qu’une chose…. vous massacrer avec sa tronçonneuse. SOYEZ COURAGEUX ! Inscription sur place rendez-vous au parking de l’école de Villers en Lieu. Munissez-vous d’une lampe frontale ou lampe de poche venez déguisé ou pas. Pour les enfants mieux vaut être accompagné d’adultes majeur Tarif de l’évènement : Tarif Normal (+12 ans) = 3.00 € Tarif Enfant -12ans GRATUIT

Marche de l’horreur Gymnase Villiers en Lieu rue du chateau Villiers-en-Lieu Haute-Marne

