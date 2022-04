Marché de l’Histoire Margny-lès-Compiègne, 9 avril 2022, Margny-lès-Compiègne.

Marché de l’Histoire Margny-lès-Compiègne

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 19:00:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne

4

Cette nouvelle édition rassemblera plus de 250 artisans et commerçants de 24 nationalités, tous spécialisés en produits de reconstitution historique : armes et armures, costumes, bijoux, accessoires en cuir, poteries et céramiques, meubles, instruments de musique, produits alimentaires… De la Préhistoire au XXème siècle, en passant par l’Antiquité, le Moyen-Age, la Renaissance, l’Empire, ou encore la Belle Époque.

contact@imaginariumfestival.com https://www.letigre.fr/event/marche-de-lhistoire-de-compiegne-4eme-edition/

Le Marché de l’Histoire

Margny-lès-Compiègne

