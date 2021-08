Marche de l’Histoire et du Patrimoine « La Vallée de la Canner » Moulin de Buding, 4 septembre 2021, Buding.

Marche de l’Histoire et du Patrimoine « La Vallée de la Canner »

le samedi 4 septembre à Moulin de Buding

**Le Comité d’Histoire Régionale organise une marche historique et patrimoniale, le samedi 4 septembre 2021 à Buding, organisée en partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine, l’Asso. Nature et Patrimoine de la Vallée de la Canner et Amifort Veckring – ouvrage du Hackenberg.** Au programme, une **randonnée de 10 km d’une difficulté moyenne** (370 m de dénivelé cumulé) qui vous donnera l’occasion de découvrir le **moulin de Buding, la chapelle du Hackenberg et son cimetière, les bildstocks de la vallée de la Canner et le Hackenberg** pour lequel nous vous réservons une surprise : un v**oyage en train au cœur de cet ouvrage de la Ligne Maginot**. Pour les personnes intéressées, une visite guidée du Musée du Moulin de Buding est organisée à 11h00 (1h). Trois départs sont prévus depuis le moulin de Buding : 13h00, 13h30 et 14h00 (parking, petite restauration sur place). Durée de la marche, étapes historiques incluses : 5 h **Cette marche est gratuite mais l’inscription préalable est obligatoire auprès du Comité d’Histoire Régionale à [chr@grandest.fr](mailto:chr@grandest.fr)** En mentionnant : • l’horaire de départ choisi • les noms et prénoms des participants • une adresse email, un numéro de portable pour chaque participant • votre participation éventuelle à la visite guidée du Musée du Moulin de Buding à 11h00 **Pass sanitaire obligatoire** (sous réserves de l’évolution de la règlementation).

Gratuit sur inscription préalable obligatoire

Moulin de Buding Buding Buding Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T13:00:00 2021-09-04T13:30:00;2021-09-04T13:30:00 2021-09-04T14:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T19:00:00