2023-04-15 – 2023-04-15 . 8 Les 15 et 16 avril 2023 se déroulera au Tigre, la 5ème édition du Marché de l’Histoire de Compiègne, qui prend le relais du Marché de l’Histoire de Pontoise qui existait depuis 2005. Il rassemblera plus de 240 exposants de 14 nationalités. Les périodes couvertes seront les suivantes: Préhistoire, Antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, Renaissance, Empire, Belle Époque, XXème siècle… CONTACTS POUR LES EXPOSANTS : Association pour l’Histoire Vivante

Tel : 01 34 50 25 65

contact@histoirevivante.org +33 1 34 50 25 65

