Marché de l’été des Festivinales® Beaune, dimanche 2 juin 2024.

Afin de promouvoir les artisans et commerçants de la Côte d’Or, de Bourgogne et d’ailleurs, le Comité des Fêtes et du développement de Beaune (CFDB) organise le dimanche 2 juin 2024 de 10h00 à 19h30, place de la Halle à Beaune, son premier marché de l’été.

Vous y retrouverez des exposants de qualité, au savoir-faire incroyable et à la créativité débordante. Vos yeux et vos papilles seront ravis par les produits proposés tels que sculptures en argile ou sur bois, créations en textile, cuir ou matière recyclée, objets en bois, en pierre, maroquinerie, petites restaurations et bien d’autres encore…

Une ambiance musicale festive rythmera la journée.

Les membres du CFDB seront ravis de vous recevoir sur leur stand, où vous pourrez acheter les verres Les Festivinales® au profit de l’association, pour financer les animations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 19:30:00

Place de la Halle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cfdb.beaune21@gmail.com

