Marché de l’été Commana, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Commana. Marché de l’été 2021-07-29 17:00:00 – 2021-07-29 20:00:00

Commana Finistère Commana Artisans et producteurs locaux. Concert avec Kevin Camus (Uilleann : cornemuse à coude irlandaise) et Yann Gourvil. +33 2 98 78 00 13 http://www.commana.bzh/ Artisans et producteurs locaux. Concert avec Kevin Camus (Uilleann : cornemuse à coude irlandaise) et Yann Gourvil. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

