9 route de Gibles Camping Les Bruyères La Clayette

2022-07-10 17:00:00 – 2022-08-21

Camping Les Bruyères 9 route de Gibles

La Clayette

Saône-et-Loire EUR Le marché de l’été du camping vous accueille pour sa troisième saison ! Chaque dimanche, du 10 juillet au 21 août, à partir de 17h, venez découvrir nos fabuleux exposants. Au programme : fromages de chèvre, vins, saucissons, lithothérapie, création artisanale, bijoux etc.

Snack et buvette sur place.

Le marché de l'été du camping vous accueille pour sa troisième saison ! Chaque dimanche, du 10 juillet au 21 août, à partir de 17h, venez découvrir nos fabuleux exposants. Au programme : fromages de chèvre, vins, saucissons, lithothérapie, création artisanale, bijoux etc.

Snack et buvette sur place.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! Ouvert à tous.

contact@campingbruyeres.fr +33 3 85 28 09 15 https://www.campingbruyeres.com/

Snack et buvette sur place.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Ouvert à tous. Camping Les Bruyères 9 route de Gibles La Clayette

