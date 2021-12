Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 16e Arrondissement Marché de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 16e Arrondissement

Marché de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 16e Arrondissement. Marché de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement

2021-01-01 08:00:00 – 2021-12-31 13:00:00

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement Avec son marché (alimentaires divers et produits manufacturés) tous les samedis, on pourrait dire que l’Estaque est un village de Marseille dont l’atmosphère reste unique.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais. Avec son marché (alimentaires divers et produits manufacturés) tous les samedis, on pourrait dire que l’Estaque est un village de Marseille dont l’atmosphère reste unique. https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/les-march%C3%A9s-de-la-ville/les-march%C3%A9s-alimentaires Avec son marché (alimentaires divers et produits manufacturés) tous les samedis, on pourrait dire que l’Estaque est un village de Marseille dont l’atmosphère reste unique.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais. Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 16e Arrondissement Autres Lieu Marseille 16e Arrondissement Adresse Ville Marseille 16e Arrondissement lieuville Marseille 16e Arrondissement