MARCHE DE LESPIGNAN Lespignan, 27 septembre 2021, Lespignan.

2021-09-27 09:00:00 – 2021-11-01 01:00:00

Tout au long de l’année, la Place des Ecoles accueille le marché les lundis, mercredis et vendredi de 8h à 12h30. Le plus achalandé étant celui du mercredi matin, on y trouve des produits alimentaires régionaux et des textiles, vêtements…

+33 4 67 37 02 06

