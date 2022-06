MARCHE DE L’ÉSPÉRANCE Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: 88600

Bruyères 88600 Marche de l’Espérance le lundi 6 juin (lundi de la pentecôte)

Départ entre 8h30 et 9h30 depuis le relais de la cité à Bruyères

Possibilité de restauration sur place : réservation au 06.51.29.73.06 ou 06.89.93.69.27 +33 6 51 29 73 06 affiche marche

