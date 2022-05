Marché de l’ESAT Ménilmontant Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marché de l’ESAT Ménilmontant Mairie du 20e arrondissement, 6 mai 2022, Paris. Du mardi 03 mai 2022 au lundi 06 juin 2022 :

lundi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

. gratuit

L’ESAT Ménilmontant vous invite à découvrir le travail des travailleurs handicapés de l’établissement répartis dans une dizaine d’ateliers de production. Venez bénéficier d’animations gratuites et découvrir les produits des ateliers faits à Paris (biscuits, jeux en bois, céramiques, sacs, coffrets naissance, etc.). L’ESAT Ménilmontant vous invite à découvrir le travail des travailleurs handicapés de l’établissement répartis dans une dizaine d’ateliers de production. Venez bénéficier d’animations gratuites et découvrir les produits des ateliers faits à Paris (biscuits, jeux en bois, céramiques, sacs, coffrets naissance, etc.). Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris Contact : commercial@championnet-asso.fr

@belot atelier peinture de l’ESAT Ménilmontant

