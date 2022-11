Marché de Léon – Marché de créateurs et d’artisans Tours, 17 décembre 2022, Tours.

Marché de Léon – Marché de créateurs et d’artisans

1 Rue des Minimes Tours Indre-et-Loire

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 18:00:00

Tours

Indre-et-Loire

Radio Béton lance son Marché de Léon les 17 et 18 décembre prochain dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours, et ça va rocker !

Une cinquantaine d’artistes et artisans présenteront leurs créations originales et décalées durant deux jours de fête made by Béton !

Radio Béton lance son Marché de Léon les 17 et 18 décembre prochain dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours, et ça va rocker !

Une cinquantaine d’artistes et artisans présenteront leurs créations originales et décalées durant deux jours de fête made by Béton !

marchedeleon@radiobeton.com https://www.facebook.com/RadioBeton

Tours

dernière mise à jour : 2022-11-17 par