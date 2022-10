Marché de Léon Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois Catégorie d’évènement: Boult-aux-Bois

2022-12-11 – 2022-12-11 Salle communale Boult-aux-Bois Ardennes Boult-aux-Bois Le retour de l’inoubliable et désormais célèbre Marché de LéonDimanche 11 décembre 2022 de 10h à 18hArtisanat et produits locaux | Ateliers “Je confectionne mon propre cadeau”. Stand MadeInChénou : propositions de créations personnelles où sont prônés le fait-maison, l’échange de savoirs, le prix libre | Animations : chorale Les Voix Zinzins | Buvette et restauration | Org. Maison d’Activités Rurales et Solidaires +33 6 41 85 83 82 Salle communale Boult-aux-Bois

