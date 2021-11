Vieux-Thann Vieux-Thann Haut-Rhin, Vieux-Thann Marché de l’Avent Vieux-Thann Vieux-Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vieux-Thann Haut-Rhin Vieux-Thann Vente de produits de Noël (décorations, guirlandes, boules de Noël…) et d’artisanat local, idées cadeaux, gâteaux et décoration de Noël, vin chaud… Passage du Saint Nicolas à 16h00 avec distribution de manalas aux enfants. Expo-vente de produits de Noël et venue de Saint-Nicolas dans l’après-midi avec distribution de manalas. +33 6 14 73 34 93 Vente de produits de Noël (décorations, guirlandes, boules de Noël…) et d’artisanat local, idées cadeaux, gâteaux et décoration de Noël, vin chaud… Passage du Saint Nicolas à 16h00 avec distribution de manalas aux enfants. Vieux-Thann

