Saint-Christophe-en-Boucherie Saint-Christophe-en-Boucherie Indre, Saint-Christophe-en-Boucherie Marché de l’Avent Saint-Christophe-en-Boucherie Saint-Christophe-en-Boucherie Catégories d’évènement: Indre

Saint-Christophe-en-Boucherie

Marché de l’Avent Saint-Christophe-en-Boucherie, 26 novembre 2021, Saint-Christophe-en-Boucherie. Marché de l’Avent Saint-Christophe-en-Boucherie

2021-11-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-26 19:30:00 19:30:00

Saint-Christophe-en-Boucherie Indre Saint-Christophe-en-Boucherie Indre Indre Marché de l’Avent avec des producteurs fermiers, artisans d’arts sans oublier la présence de Père Noël puis Daniel Rochet et son orgue de barbarie, les éditions de la Bouinotte et la P’tite Tartine, Poulin’art, des petites fées pour Clara.

L’accès à la salle des fêtes sur présentation du pass sanitaire. Premier marché de l’Avent pour les Estivales à la salle des fêtes et place de l’église dans le bourg de Saint-Christophe-en-Boucherie. +33 6 07 69 27 93 Marché de l’Avent avec des producteurs fermiers, artisans d’arts sans oublier la présence de Père Noël puis Daniel Rochet et son orgue de barbarie, les éditions de la Bouinotte et la P’tite Tartine, Poulin’art, des petites fées pour Clara.

L’accès à la salle des fêtes sur présentation du pass sanitaire. © A²I

Saint-Christophe-en-Boucherie

dernière mise à jour : 2021-11-20 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Christophe-en-Boucherie Autres Lieu Saint-Christophe-en-Boucherie Adresse Ville Saint-Christophe-en-Boucherie lieuville Saint-Christophe-en-Boucherie