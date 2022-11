Marché de l’Avent Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Pont-Croix Marché de l’Avent de Pont Croix

Créateurs, artistes et indépendants. Animations :

11h : chorale de l’école

14h et 16h : lecture de contes

Toute la journée : train cochon, maquillage, crêpes, vin chaud et boissons. apel.roscudon@gmail.com +33 6 03 45 20 51 Pont-Croix

