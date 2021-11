Marché de l’Avent Mussig, 27 novembre 2021, Mussig.

Marché de l’Avent Mussig

2021-11-27 16:00:00 – 2021-11-27

Mussig Bas-Rhin Mussig

Marché de l’Avent avec artisanat local, vente de charité, petite restauration et buvette, crêpes sucrées, vin chaud et chocolat chaud. Animations de 17h à 20h avec la chorale d’enfants « Happy Gospel », les petits chanteurs de l’école primaire et la Musique Harmonie Concordia, venue d’un invité surprise et mannalas pour les enfants. Avec la participation des associations locales.

Marché de l’Avent avec stands d’artisans locaux et vente de charité, animations dès 17h, petite restauration et buvette à la Maison des Associations

+33 3 88 85 31 44

Mussig

