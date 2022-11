Marché de l’Avent Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Logonna-Daoulas Le traditionnel Marché de l’Avent offrira aux enfants et aux parents l’occasion de se retrouver autour d’activités créatives, de goûter et de friandises à partager. Au programme : • Le matin de 10h à midi : atelier créatif parents enfants à l’étage de la salle des anciens. Venez partager un moment avec votre enfant et faire ensemble un bricolage de Noël. • De 14 à 18h : Vin chaud, jus de fruits, thé, café, crêpes et gâteaux ! • A 18h : balade contée à la lueur des lampions (et des lampes frontales) avec Aziliz qui nous racontera en musique « la nuit de Morganez » 4€ (sur réservation) • A partir de 19h30 : partageons ensemble une soupe et un moment chaleureux pour entrer dans l’Avent. Sur place ou à emporter, sur réservation (bons de commande dans les commerces ou https://www.helloasso.com/associations/ape-logonna/boutiques/soiree-soupe-de-l-avent • Mais aussi, à 14h30 : un atelier arts plastiques pour enfants et adolescents, organisé par la Biblio et animé par Hermine Bathany. Gratuit sur réservation : 07 85 54 79 94. Des saveurs du Soleil Levant préparées par l’association franco-japonaise NAMI et puis des sculptures en ballons imaginées par le P’tit Félix et son orgue de barbarie ! • Et bien sûr, l’arrivée du Père Noël prévue en fin d’après-midi ! +33 2 98 20 60 98 https://www.logonna-daoulas.bzh/agenda/ Logonna-Daoulas

