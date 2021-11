Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère, Logonna-Daoulas Marché de l’Avent Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Marché de l’Avent Logonna-Daoulas, 27 novembre 2021, Logonna-Daoulas. Marché de l’Avent Salle Kejaden Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00 Salle Kejaden Rue Ar Mor

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas accueille le marché de l’Avent .

Producteurs locaux et artisanats.

Animation, restauration et buvette. Logonna-Daoulas accueille le marché de l’Avent .

Producteurs locaux et artisanats.

Animation, restauration et buvette. Salle Kejaden Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse Salle Kejaden Rue Ar Mor Ville Logonna-Daoulas lieuville Salle Kejaden Rue Ar Mor Logonna-Daoulas