Marché de l’Avent La Membrolle-sur-Choisille, 28 novembre 2021, La Membrolle-sur-Choisille.

Marché de l’Avent La Membrolle-sur-Choisille

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28

La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-Loire La Membrolle-sur-Choisille

De nombreux exposants, artisans et producteurs de Touraine, seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux toujours plus originales pour préparer vos fêtes de fin d’année. Et pour les gourmands, une tartiflette maison saura vous régaler. Une belle occasion de se retrouver et s’imprégner de la magie de Noël.

De nombreux exposants, artisans et producteurs de Touraine, seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux toujours plus originales pour préparer vos fêtes de fin d’année. Et pour les gourmands, une tartiflette maison saura vous régaler.

mairie@ville-la-membrolle37.fr +33 2 47 41 21 28 https://www.la-membrolle-sur-choisille.fr/

De nombreux exposants, artisans et producteurs de Touraine, seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux toujours plus originales pour préparer vos fêtes de fin d’année. Et pour les gourmands, une tartiflette maison saura vous régaler. Une belle occasion de se retrouver et s’imprégner de la magie de Noël.

OT Terres de Loire et Canaux – IRémy

La Membrolle-sur-Choisille

dernière mise à jour : 2021-11-05 par