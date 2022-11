Marché de l’avent Hirtzbach Hirtzbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Hirtzbach Les Wagg’ Hirtz on le plaisir de vous annoncer qu’après plusieurs années d’absence le marché de l’avent est de retour ! Au programme :

L’association « La Bougeotte » inaugurera ses décorations de Noël , qui embellissent notre village d’années en années

Différents exposant seront présents : Boulanger, vente de gâteaux de noël,vente de saucissons, vente de jus de pomme, vente de vins, vente de maquillages et produits de beauté, de la réflexologie plantaire, ainsi que plusieurs produits locaux et artisanaux, atelier de maquillage pour petits et grands. Animation musicale assurée par le groupe Babusk. Et pour couronner le tout nous aurons la joie d’avoir la visite du Saint Nicolas avec sa hotte remplie de bonnes choses pour les enfants sages évidemment.

On vous attend nombreux pour partager un bon moment ! Marché de l’Avent avec différents exposants, animation musicale assurée par le groupe Babusk et la visite du Saint Nicolas avec sa hotte remplie de bonnes choses. +33 7 84 44 05 71 Hirtzbach

