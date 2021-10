Marché de l’Avent Guémar, 27 novembre 2021, Guémar.

Marché de l’Avent 2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 13:00:00

Guémar Haut-Rhin Guémar

Marché de l’Avent de Guémar : exposition et vente de couronnes, d’arrangements et de décorations de Noël. Venez donner à votre intérieur cette âme de Noël si particulière à l’Alsace.

Entre 10h00 et 11h00, ne manquez pas le passage très attendu du célèbre Saint Nicolas!

Marché de l’Avent de Guémar: décorations et couronnes de Noël,…

+33 3 89 71 85 23

