Œting Moselle Œting Marché organisée par le conseil de fabrique, vente de couronne, nichoir en bois et divers objet de Noël, café gâteaux seront au rendez-vous. Vous aurez aussi la possibilité de manger des viennoises en fin d’après-midi avec une salade de pomme de terre. Une chorale d’enfant ainsi qu’une chorale de l’église égaillera l’évènement en chantant quelques chansons au cours de l’après-midi. +33 3 87 87 33 11 https://www.commune-mairie.fr/oeting-57600/ OT Forbach

