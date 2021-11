Marché de l’Avent Doazit, 28 novembre 2021, Doazit.

Marché de l’Avent Doazit

2021-11-28 09:30:00 – 2021-11-28 17:30:00

Doazit Landes Doazit

10 10 EUR Nombreux exposants. Bourse aux livres et aux jouets. Exposition d’anciennes photos et jeux anciens par les Amis de Doazit. Buvette. Pass sanitaire obligatoire. 12h repas : macédoine, poulet à l’oignon et dessert.

Malinadings – Fotolia

Doazit

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT Terres de Chalosse