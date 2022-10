Marché de l’Avent de La Laupie La Laupie La Laupie Catégories d’évènement: Drme

Drme La Laupie Le village de la Laupie vous donne rendez-vous pour son marché de l’Avent avec exposants. Au programme de ce marché : artisanat, produits de bouche, produits locaux. On n’oublie pas les enfants puisque divers ateliers leur seront proposés pour s’amuser! bureau.happylaupie@gmx.com +33 7 68 11 52 98 La Laupie

