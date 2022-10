Marché de l’Avent de Decize Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre EUR L’association des commerçants et artisans de Decize organise un Marché de l’Avent en centre-ville avec de nombreuses animations et surprises ! Retrouvez sous des chalets et barnums les exposants « Label Nièvre » et autres exposants proposant des produit de qualité pour préparer les fêtes. D’ors et déjà sont prévus :

Déambulations de Noël avec la Compagnie Kavance mais aussi les marionnettes du Petit Monde de Rémy et ses personnages de Disney.

Dans la salle Olgy Olby, vous trouverez un atelier pour enfants « la lettre du Père Noël », un atelier de création de boules de Noël et un concours de déguisements pour les enfants sur le thème des lutins. Vous souhaitez réserver un stand ? Envoyez un mail à : adcaNivre@gmail.com A bientôt ! Decize

