Puy-de-Dôme

Marché de l'Avent Culhat, 27 novembre 2021, Culhat.

2021-11-27 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-27 22:00:00 22:00:00

Culhat Puy-de-Dôme Culhat Un marché artisanal de l’Avent où vous retrouverez une vingtaine d’exposants, des ateliers de poteries et autres animations festives avec des clowns musiciens, des contes ou encore de la chanson française…

Possibilité de se restaurer sur place. crealoisirs.culhat@gmail.com Culhat

