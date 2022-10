Marché de l’Avent Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes Castets Marché artisanal, Spectacle musical, Photos avec le Père Noël, ateliers créatifs pour petits et grands.

Informations et inscriptions au 06 21 23 76 54. +33 6 21 23 76 54 Pixabay

