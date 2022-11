Marché de l’Avent à Saint-M’Hervé Saint-M’Hervé Saint-M'Hervé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-M'Hervé

Marché de l’Avent à Saint-M’Hervé Saint-M’Hervé, 27 novembre 2022, Saint-M'Hervé. Marché de l’Avent à Saint-M’Hervé

18 Allée des Sports Salle Polyvalente Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine Salle Polyvalente 18 Allée des Sports

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle Polyvalente 18 Allée des Sports

Saint-M’Hervé

Ille-et-Vilaine Saint-M’Hervé Des artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents pour le marché de l’Avent de Saint-M’Hervé.

Des animations pour petits et grands: maquillage pour les enfants, panier garni…

> Balade en calèche avec le Père Noël Rendez-vous de 10h à 18h, salle polyvalente de Saint-M’Hervé

Vin chaud, Food-Truck « L’Authentique Burger » et dégustation d’huîtres de Cancale sur place. Organisé par le comité des fêtes de Saint-M’Hervé. comine.smh35@gmail.com Salle Polyvalente 18 Allée des Sports Saint-M’Hervé

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-M'Hervé Autres Lieu Saint-M'Hervé Adresse Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine Salle Polyvalente 18 Allée des Sports Ville Saint-M'Hervé lieuville Salle Polyvalente 18 Allée des Sports Saint-M'Hervé Departement Ille-et-Vilaine

Marché de l’Avent à Saint-M’Hervé Saint-M’Hervé 2022-11-27 was last modified: by Marché de l’Avent à Saint-M’Hervé Saint-M’Hervé Saint-M'Hervé 27 novembre 2022 18 Allée des Sports Salle Polyvalente Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Saint-M'Hervé

Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine