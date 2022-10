Marché de l’Avent à Mondevert Mondevert Mondevert Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-11-11 – 2022-11-11

Ille-et-Vilaine Mondevert Des producteurs et vendeurs locaux seront présents pour le marché de l’Avent de Mondevert.

Venez commander votre sapin de Noël, vos chocolats, votre miel. Et venez découvrir nos exposants locaux, produits alimentaires, chocolats, bijoux et articles zéro déchets, décorations, maquillage pour les enfants, manège

> Passage du Père Noël entre 11h et 13h

> Promenade en calèche

Pour ceux qui aiment fouiller, des exposants videront également leur grenier. Rendez-vous de 10h à 18h, salle du temps libre à Mondevert.

Buvette et Food-Truck sur place. Organisé par l’APEL des écoles de Bréal s/ Vitré et Mondevert. apelbrealmondevert@yahoo.com Salle du Temps Libre 21 Rue de la Forêt Mondevert

