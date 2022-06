Marché de l’artisanat Vernassal Vernassal Catégories d’évènement: 43270

Vernassal

Marché de l'artisanat chez John et Samia Scott 11 rue principale Vernassal

2022-07-14

Vernassal 43270 -bijoux, peinture sur verre et porcelaine, créations qu crochet…, peinture sur toile, vannerie, couture, créations diverses, etc…, produits du terroir

possibilité de restauration rapide pour les exposants sur réservation

emplacement gratuit chez John et Samia Scott 11 rue principale Vernassal

