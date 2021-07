Louhans Louhans 71500, Louhans Marché de l’artisanat Louhans Louhans Catégories d’évènement: 71500

Louhans 71500 6 EUR L’association Arcades en fête organise un marché de l’artisanat le samedi 24 juillet 2021 de 9h à 19h à Louhans. De nombreux professionnels exposeront dans la salle de la Grenette et dans la rue de la Grenette qui sera exceptionnellement fermée à la circulation. Poteries, bijoux, maroquinerie, bougies, savons au lait d’ânesse,… Inscription possible jusqu’au 10 juillet au 06 62 11 02 85.

5 euros le m linéaire.

Détails Catégories d’évènement: 71500, Louhans Étiquettes évènement : Autres Lieu Louhans Adresse Salle de la Grenette Rue de la Grenette Ville Louhans lieuville 46.62996#5.22251