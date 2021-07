Marché de l’artisanat : Festiv’artiz Saverne, 7 août 2021, Saverne.

Marché de l’artisanat : Festiv’artiz 2021-08-07 – 2021-08-07

Saverne Bas-Rhin

Tout au long de la journée, retrouvez des artisans créateurs et des métiers de bouche.

Venez à la rencontre de chacun et découvrez leurs passions et leurs savoir-faire grâce à la proximité des artisans et aux démonstrations et ateliers.

+33 6 61 05 87 76

Tout au long de la journée, retrouvez des artisans créateurs et des métiers de bouche.

Venez à la rencontre de chacun et découvrez leurs passions et leurs savoir-faire grâce à la proximité des artisans et aux démonstrations et ateliers.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par