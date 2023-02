Marché de l’Artisanat et Produits du Terroir Terrain de sport Putanges-le-Lac Catégories d’Évènement: Orne

Marché de l’Artisanat et Produits du Terroir Terrain de sport, 14 juillet 2023, Putanges-le-Lac . Marché de l’Artisanat et Produits du Terroir Putanges-Pont-Ecrepin Terrain de sport Putanges-le-Lac Orne Terrain de sport Putanges-Pont-Ecrepin

2023-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2023-07-14 18:00:00 18:00:00

Terrain de sport Putanges-Pont-Ecrepin

Putanges-le-Lac

Orne Exposition et vente de Produits du terroir et savoir faire d’Artisans. (bois, bijoux)

Réservations près du comité d’animation du pays de Putanges.

Accessible aux personnes à mobilité réduites

