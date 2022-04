Marché de l’artisanat et exposition voiture Ploërmel, 19 juin 2022, Ploërmel.

Marché de l’artisanat et exposition voiture Place du marché Place du Tribunal Ploërmel

2022-06-19 – 2022-06-19 Place du marché Place du Tribunal

Ploërmel 56800 Ploërmel

Artisans et créateurs locaux investissent la place du marché chaque troisième dimanche du mois. Bijoux, déco, ou alimentaire, découvrez les créations et produits de nombreux artisans, dont certains membres de l’Atelier des Cré’acteurs. Des animations musicales sont également prévues pour installer une ambiance festive sur ce marché !

L’association Les Veilles t’Autos qui exposent depuis plusieurs années déjà place Clémenceau déménage pour l’occasion près des artisans. Alors si vous voulez admirer leurs magnifiques voitures de collection et dénicher des créations uniques pour offrir ou vous faire plaisir rendez-vous place du marché !

Cette nouvelle initiative est l’occasion de dynamiser le centre ville de Ploërmel et de proposer une idée de sortie dominicale aux locaux et visiteurs.

Si vous souhaitez exposer, prendre contact avec la police municipale au 02 97 73 20 90

+33 2 97 73 20 73

