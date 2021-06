Walscheid Walscheid Moselle, Walscheid MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR Walscheid, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Walscheid. MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR 2021-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-07 22:00:00 22:00:00

Walscheid Moselle Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux, sur un marché semi-nocturne qui sent bon l’été. Profitez d’animations axées sur le thème montagnard ! Restauration classique, animation musicale avec un accordéoniste. Rando apéro à 18h00 – randonnée départ mairie jusqu’à la grotte St Léon (1h20 de marche aller/retour), avec sur place mini concert de la chorale de Walscheid et 1 verre apéro inclus dans le prix de la rando (2€). Retour prévu vers 20h. Préinscription obligatoire à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par téléphone, paiement sur place le jour du marché. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 http://www.tourisme-sarrebourg.fr/ TSMS dernière mise à jour : 2021-06-22 par

