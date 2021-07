Mittersheim Mittersheim Mittersheim, Moselle MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR Mittersheim Mittersheim Catégories d’évènement: Mittersheim

Moselle

MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR Mittersheim, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mittersheim. MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DU TERROIR 2021-07-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-21 22:00:00 22:00:00 Zone de loisirs Camping du Lac Vert

Mittersheim Moselle Mittersheim Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux, sur un marché semi-nocturne qui sent bon l’été. Profitez d’animations axées sur le thème de l’eau ! Restauration classique, concert. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Mittersheim, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Mittersheim Adresse Zone de loisirs Camping du Lac Vert Ville Mittersheim lieuville 48.85521#6.93792