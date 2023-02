MARCHE DE L’ARTISANAT ET DU GOUT Parc Thermal de Vittel Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

2023-05-21 10:00:00 – 2023-05-21 19:00:00

Vosges Pour les amateurs de produits du terroir, c’est le rendez-vous mensuel de mai à septembre avec de nombreux artisans de la région qui exposent leur savoir-faire et vous font déguster leurs produits.

Rendez-vous sous la Galerie Thermale, Parc de Vittel. infos@vitteltourisme.com +33 3 29 08 08 88 https://www.destinationvittel.com/ Parc Thermal de Vittel Galerie thermale Vittel

