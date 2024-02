MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DES SAVEURS Les Moussières, vendredi 16 février 2024.

MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DES SAVEURS Les Moussières Jura

MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DES SAVEURS

Le marché de l’artisanat et des saveurs aura lieu les vendredis 16 et 23 février, 1er et 8 mars dans la salle des Dolines aux Moussières.

Animation musicale le 16 février à 16h.

Atelier de fabrication de Baume pour le corps ou les lèvres tous les vendredis.

Démonstration de filage de laine les 23/02 et 1er mars.

Toute la journée, Buvette, crêpes et vin chaud..

Le 23 février et 1er mars ,le marché se tiendra aussi à La fromagerie du Haut-Jura pour des journées gourmandes avec dégustation de produits locaux et régionaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-03-08

Salle des Dolines

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DES SAVEURS Les Moussières a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE