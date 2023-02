Marché de l’artisanat et de la créativité Athée Athée Catégories d’Évènement: Athée

Marché de l'artisanat et de la créativité, 28 mai 2023, Athée

2023-05-28 09:00:00 – 2023-05-28 18:00:00

Côte-dOr Athée EUR L’association ATTEGIA vous invite à son traditionnel marché de l’artisanat et de la créativité le Dimanche 28 mai dans le parc du château d’Athée.

Plus de 100 exposants !

Entrée gratuite. Animations. Restauration sur place. http://www.attegia.fr/ Athée

