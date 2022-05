Marché de l’artisanat de Keringar Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Marché de l’artisanat de Keringar Le Conquet, 4 juillet 2022, Le Conquet. Marché de l’artisanat de Keringar Auberge de Keringar 15 route de Keringar, Lochrist Le Conquet

2022-07-04 16:00:00 – 2022-08-29 19:00:00 Auberge de Keringar 15 route de Keringar, Lochrist

Le Conquet Finistère Le Conquet Finistère Le Marché de l’artisanat de Keringar est l’occasion de venir découvrir tous les lundis de juillet et août de magnifiques objets réalisés par des artistes et artisans locaux. keringar@wanadoo.fr +33 2 98 89 09 59 https://www.keringar.fr/ Le Marché de l’artisanat de Keringar est l’occasion de venir découvrir tous les lundis de juillet et août de magnifiques objets réalisés par des artistes et artisans locaux. Visuel libre de droit

Auberge de Keringar 15 route de Keringar, Lochrist Le Conquet

