Antibes, le samedi 14 août à 18:00

La céramique sous toutes ses formes, la verrerie, la savonnerie, la bijouterie, le travail du cuir ou encore l’art floral seront représentés afin de découvrir ou redécouvrir un patrimoine artisanal local.

entrée libre, port du masque obligatoire

une vingtaine d’artistes et artisans d’art exposent leurs créations place des Martyrs de la Résistance Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes Antibes Vieille Ville Alpes-Maritimes

2021-08-14T18:00:00 2021-08-14T23:00:00

Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes