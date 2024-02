Marché de l’Art Val-Fouzon, jeudi 15 août 2024.

Marché de l’Art avec 40 Artisans d’art organisé par l’Association du Développement Artisanal de Parpeçay dans le but de promouvoir l’artisanat d’art.

Vous découvrirez dans ce petit village de Parpeçay de nombreux artisans d’art poterie, céramique, objets en bois, peinture, bijoux, fleurs séchées, couteaux, sculptures, faïences, mosaïque,… L’ensemble de ces artisans venus de la région Centre Val de Loire et plus encore, profiteront de cette journée pour partager leur savoir- faire avec des démonstrations. Une restauration est possible sur place. Une buvette sera également à votre disposition. Venez nombreux en famille ou entre amis pour honorer nos artisans d’art, tous professionnels, qui font partis de notre patrimoine culturel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 09:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire

