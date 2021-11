Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Marché de l’art Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Marché de l’art Nay, 12 décembre 2021, Nay. Marché de l’art Rue Maréchal Joffre Halles de Nay Nay

2021-12-12 – 2021-12-12 Rue Maréchal Joffre Halles de Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques Venez découvrir le marché de l’art installé sous les Halles de Nay.

Il vous inspirera peut-être pour vos derniers cadeaux.

Catégories d'évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques

Lieu Nay
Adresse Rue Maréchal Joffre Halles de Nay
Ville Nay