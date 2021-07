Marché de l’art Morlaix, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Morlaix.

Marché de l’art 2021-07-16 – 2021-07-16

Morlaix Finistère

Particulièrement attentive au multiple d’artiste et à la petite édition, l’association Les Moyens du Bord développe tout au long de l’année des projets pour sa valorisation et sa diffusion (résidences, éditions, actions de médiation, expositions, artothèque, boutique solidaire, etc.).

Cette année l’association organise avec le centre social Carré d’As un marché de l’art, le vendredi 16 juillet 2021.

Transformé en place du marché, le skatepark de la vallée du Ty Dour sera animé d’ateliers avec des artistes, d’une exposition des œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord et d’une petite buvette. Enfin, dans un souci de rendre l’art accessible au plus grand nombre, un marché de l’art viendra compléter les propositions artistiques de cette journée !

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/marche-de-lart/

