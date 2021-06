Marché de l’Art Granville, 13 juin 2021-13 juin 2021, Granville.

Marché de l’Art 2021-06-13 09:00:00 – 2021-06-13 19:00:00

Granville Manche

Ouvert au public (accès libre) de 9h à 19h.

Une quarantaine d’exposants : peintres, sculpteurs, photographes et artisans d’art, autour de la Place Cambernon et Rue Notre Dame.

Port du masque obligatoire.

Organisé par l’Association des Amis de la Haute Ville et L’Atelier de la Haute Ville.

Haute Ville de Granville.

+33 2 33 91 30 03

