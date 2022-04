Marche de l’APE Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Ferréol-d'Auroure

Marche de l’APE Saint-Ferréol-d’Auroure, 3 avril 2022, Saint-Ferréol-d'Auroure. Marche de l’APE Saint-Ferréol-d’Auroure

2022-04-03 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-03 17:00:00 17:00:00

Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire Saint-Ferréol-d’Auroure L’association des parents d’élèves de l’école organise pour la 1er fois une marche le dimanche 3 avril 2022. commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr +33 4 77 35 50 25 Saint-Ferréol-d’Auroure

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Ferréol-d'Auroure Autres Lieu Saint-Ferréol-d'Auroure Adresse Ville Saint-Ferréol-d'Auroure lieuville Saint-Ferréol-d'Auroure Departement Haute-Loire

Marche de l’APE Saint-Ferréol-d’Auroure 2022-04-03 was last modified: by Marche de l’APE Saint-Ferréol-d’Auroure Saint-Ferréol-d'Auroure 3 avril 2022 Haute-Loire Saint-Ferréol-d'Auroure

Saint-Ferréol-d'Auroure Haute-Loire