Marché de l’Alicoque des produits oléicoles AOP Nyons et produits du Terroir Nyons, 6 février 2022, Nyons. Marché de l’Alicoque des produits oléicoles AOP Nyons et produits du Terroir Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Nyons

2022-02-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-06 14:00:00 14:00:00 Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades

Nyons Drôme Généralement, le premier week-end de février est célébré à Nyons la fin de la récolte des olives et les premières huiles nouvelles.

Cependant en raison de la contexte sanitaire, la Fête de l’Huile Nouvelle ne pourra pas être organisée cette année. l.flouret@nyons.com +33 4 75 26 50 10 http://www.nyons.com/ Place du Docteur Bourdongle Place des Arcades Nyons

